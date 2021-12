Spalletti: “Infortuni? Vi anticipo una cosa su Anguissa, Insigne e Lozano” (Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Tra i vari temi affrontati, focus anche sugli Infortuni in casa azzura. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Anguissa Insigne “Insigne, Anguissa e Lozano saranno convocati. Non sappiamo quanto potranno giocare, queste ulteriori 24 ore saranno decisive, sono importanti in queste situazioni così equilibrate. Ci possono essere nuove soluzioni. Per noi è importante fare bene in questa partita, anche perché settimana prossima avremo una settimana libera per poter recuperare. Avere dentro questi calciatori già domani è importantissimo”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Tra i vari temi affrontati, focus anche sugliin casa azzura. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago –saranno convocati. Non sappiamo quanto potranno giocare, queste ulteriori 24 ore saranno decisive, sono importanti in queste situazioni così equilibrate. Ci possono essere nuove soluzioni. Per noi è importante fare bene in questa partita, anche perché settimana prossima avremo una settimana libera per poter recuperare. Avere dentro questi calciatori già domani è importantissimo”.

Advertising

gilnar76 : Spalletti: “Infortuni? Vi anticipo una cosa su Anguissa, Insigne e Lozano” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Bruno2Franco : @L_Spalletti Sud americani e africani; guarda caso fermi x infortuni. Su Osimhen; avete fretta x il campo, sentito… - cn1926it : Spalletti: “Il mio #Napoli ha un’anima Kennediana. #Insigne, #Lozano e #Anguissa sono convocati” - Bruno2Franco : @L_Spalletti In ogni gara perde giocatori x infortuni. A volte 1, 2 o 3. Dispiace per Lozano e spero non sia grave.… - NapoliCM : ???? Infortuni Napoli, tre recuperi in vista dell'Empoli: le ultime notizie ??? -