Spalletti: «Il Napoli ha un’anima. Ricorso respinto? Che amarezza» (Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro l’Empoli: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Napoli – «Quella radiografia dell’anima dice che ne esce fuori una squadra con un’anima. Ognuno si domanda cosa può fare per il Napoli, questa disponibilità che si è vista ci permette di esprimere il valore totale di questa rosa. Chi viene chiamato in causa riesce a fare del suo meglio. Attraverso questa competitività esibita si riesce ad acchiappare il meglio. Sono tutte cose normali. Colpisce che si confronti l’anima, ma è una cosa normale. C’è disponibilità ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro l’Empoli: le sue dichiarazioni Luciano, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss– «Quella radiografia dell’anima dice che ne esce fuori una squadra con. Ognuno si domanda cosa può fare per il, questa disponibilità che si è vista ci permette di esprimere il valore totale di questa rosa. Chi viene chiamato in causa riesce a fare del suo meglio. Attraverso questa competitività esibita si riesce ad acchiappare il meglio. Sono tutte cose normali. Colpisce che si confronti l’anima, ma è una cosa normale. C’è disponibilità ...

