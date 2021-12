Spalletti | ”Il Napoli ha una anima che esprime in campo | Ecco chi recupero domani… ”

(Di sabato 11 dicembre 2021): ”Posso anticipare che Insigne, Anguissa e Lozano saranno convocati. Non chiedetemi la formazione perché devo valutare ancora tante cose in queste ultime 24 ore” Lucianoparla ai microfoni di Radio Kiss Kiss alla vigilia del match contro l’Empoli. Queste le paarole dell’allenatore del: SUL“Ilha unacheinsempre. -afferma–Giovedì abbiamo dato tutto per la qualificazione e ringrazio anche i tifosi per la spinta che ci hanno dato sino all’ultimo minuto di. Il nostro pubblico sente l’attaccamento alla maglia di questo gruppo ed è al nostro fianco, dandoci una forza ulteriore e decisiva. La passione della gente la sentiamo continuamente e ...

Advertising

capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - LeBombeDiVlad : ??#Napoli, #Spalletti torna sulla squalifica: 'Sono deluso. Chiedono collaborazione poi basta una situazione cosi… - Antofer94_ : RT @CalcioPillole: Le parole della vigilia di #NapoliEmpoli di Luciano Spalletti - sportli26181512 : Spalletti: 'Insigne, Anguissa e Lozano convocati per l'Empoli. Con il Milan ci saranno': Luciano Spalletti, tecnico… - infoitsport : Napoli, Spalletti conferma: “Anguissa, Insigne e Lozano convocati” -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Napoli

Commenta per primo Luciano, allenatore del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kissverso l' Empoli. Ecco le sue dichiarazioni: IL GRUPPO - 'Dalla radiografia dell'anima ne esce ...Alla vigilia del match contro l'Empoli, l'allenatore del, Luciano, non ha parlato in conferenza stampa ma lo ha fatto scegliendo i microfoni di Radio KissKiss. Parlando della sfida del 'Maradona' di domenica alle 18 contro l'Empoli, ha ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la rifinitura di questa mattina in vista del match di domani contro l’Empoli. Spalletti ha parlato ...Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, non esclude una cessione del Napoli qualora “arrivi una proposta indecente di un fondo arabo” ...