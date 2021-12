Spalletti “Il mio Napoli disponibile e intelligente”

(Di sabato 11 dicembre 2021)(ITALPRESS) – “La radiografia dice che questa squadra ha un'anima. Chi viene chiamato in causa riesce a fare del suo meglio. Attraverso questa competitività esibita si riesce ad acchiappare il meglio”. Così Luciano, allenatore del, ai microfoni di Radio Kiss Kiss alla vigilia della sfida di domani alle 18 contro l'Empoli allo stadio ‘Maradonà. “C'è disponibilità da parte di tutti a dividersi i ruoli, a prendere in carico delle responsabilità che sarebbero di un altro durante la partita. Con le cinque sostituzioni diventa fondamentale essere titolari del primo tempo e titolari dell'ultima mezzora. Dopo lo sfiancamento dei compagni nella parte iniziale, nel finale di partita chi entra può dare il colpo di grazia. Ho dei ragazzi intelligenti, con i quali si può dialogare”. Domani al Maradona un'avversaria che ...

... LucianoL'allenatore del Napoli, Luciano, intervistato da Radio Kiss Kiss ... ho mia madre lì, con Andreazzoli ho imparato molte cose, era uncollaboratore, anche ora imparo ...Ritrovare? Io pensavo di giocare contro Domenichini, visto cheè squalificato. ... vederlo alzare sul pullman la Coppa è stata un'emozione, come se fosse successo afiglio. Per ...L’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ... Empoli per me è casa, ho mia madre lì, con Aurelio Andreazzoli ho imparato molte cose, era un mio collaboratore, ...Come contro l’Atalanta, Luciano Spalletti resterà lontano dalla panchina azzurra del Maradona anche domani pomeriggio, contro l’Empoli. Una squadra che conosce bene, ...