Sonia Bruganelli si prende una lavata di capo clamorosa | stanno volando parole pesanti | “Ha un ego smisurato”

(Di sabato 11 dicembre 2021) L’opinionistaal centro della bufera: le suenon sono piaciute a qualcuno, ecco cos’è successo.al Gf Vip (screenshot YouTube)Negli ultimi giorni, Soleil e Sophie sono state protagoniste di una discussione molto animata che ha spaccato la casa del Gf Vip in due fazioni. Molti coinquilini tra cui Valeria Marini, Miriana Trevisan e Francesca Cipriani si sono schierati dalla parte di Sophie, difendendola. Nel mentre, Maria Monsè ha immediatamente avvisato Soleil della situazione, ottenendo un rimprovero da Manila. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Meglio di farsi i mariti”: scandalo Soleil Sorge, sta succedendo l’impossibile Manila ha fatto notare a Maria che avvisare Soleil significa solo creare nuove opportunità di polemica non necessarie, vista la ...

Adriana Volpe ha deciso di premiare con l'immunità Giacomo Urtis e Valeria Marini, mentrerende immune Katia per premiarla anche per il suo spirito di adattamento e la voglia di ...A scegliere i preferiti sono anche le opinioniste, questa sera la loro scelta ricade su: Adriana Volpe salva Valeria Marini e Giacomo Urtisrende immune Katia Ricciarelli . ...Gf Vip anticipazioni: al centro dell'attenzione ci saranno sicuramente Sophie e Soleil, ma non si potrà fare a meno di parlare anche di Delia ...Le due all'inizio di questa avventura all'interno della casa più spiata d'Italia sembra che non abbiano avuto vita facile. Entrambe sono state protagoniste infatti di una lite piuttosto accesa, nata s ...