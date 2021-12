Sollevamento pesi | Mondiali 2021 | Kuo Hsing-Chun regala a Taipei la medaglia d’oro nei 59 kg

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) La quinta giornata di gara dei Campionatidi, in corso di svolgimento a Tashkent (in Uzbekistan), è andata in archivio con lo svolgimento del Gruppo A nella categoria femminile fino a 59 kg. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il risultato finale, con laana Kuoche ha rispettato il pronostico della vigilia aggiudicandosi il quinto titolo iridato assoluto della carriera, dopo aver vinto la scorsa estate laai Giochi Olimpici di Tokyo. La campionessa olimpica in carica e detentrice del record mondiale di categoria non ha brillato particolarmente quest’oggi in termini di misure, restando molto lontana dalle proprie migliori prestazioni ma trionfando comunque con 230 kg di ...