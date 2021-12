Soleil Sorge ha bestemmiato al GF Vip? Spunta il video e i social si dividono (Di sabato 11 dicembre 2021) Soleil Sorge ha bestemmiato in inglese dopo la fine della puntata in diretta del Grande Fratello Vip? Sdraiata al centro della sala con Manila Nazzaro, la concorrente si è lasciata andare con una frase in lingua straniera. Soleil Sorge ha bestemmiato al GF Vip? Il popolo della rete, proprio in queste ore, si sta dividendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 11 dicembre 2021)hain inglese dopo la fine della puntata in diretta del Grande Fratello? Sdraiata al centro della sala con Manila Nazzaro, la concorrente si è lasciata andare con una frase in lingua straniera.haal GF? Il popolo della rete, proprio in queste ore, si sta dividendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

