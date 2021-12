Soleil Sorge, finalmente esce allo scoperto: ecco chi è il famosissimo fidanzato (Di sabato 11 dicembre 2021) Soleil Sorge sta facendo discutere i telespettatori all’interno del Grande Fratello Vip per la sua vicinanza all’attore Alex Belli. L’influencer ha però dichiarato di avere un’amore fino ad oggi segreto all’esterno della casa. Soleil Sorge-AltranotiziaSoleil Sorge ha ribadito più volte, all’interno della casa più spiata d’Italia, di aver una persona speciale all’esterno. Ma questo pseudo fidanzato non si è mai visto e non si è mai saputo nulla di lui a parte i messaggi che ha mandato con gli aerei alla sua compagna dentro al Gf Vip. Chi è il misterioso compagno della gieffina? Soleil Sorge, ecco chi è il fidanzato Soleil Sorge ha avuto un ... Leggi su altranotizia (Di sabato 11 dicembre 2021)sta facendo discutere i telespettatori all’interno del Grande Fratello Vip per la sua vicinanza all’attore Alex Belli. L’influencer ha però dichiarato di avere un’amore fino ad oggi segreto all’esterno della casa.-Altranotiziaha ribadito più volte, all’interno della casa più spiata d’Italia, di aver una persona speciale all’esterno. Ma questo pseudonon si è mai visto e non si è mai saputo nulla di lui a parte i messaggi che ha mandato con gli aerei alla sua compagna dentro al Gf Vip. Chi è il misterioso compagno della gieffina?chi è ilha avuto un ...

