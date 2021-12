Soldi & Migranti, da Lucano a Odevaine ecco il business che fa leccare i baffi alla sinistra buonista (Di sabato 11 dicembre 2021) È il buon senso, prima ancora che il rispetto dell’articolo 27 della Costituzione, ad imporre la sospensione del giudizio sull’imprenditrice Rosalba Livrerio Bisceglia. Da ieri la signora è sottoposta ad obbligo di dimora nell’ambito di un’inchiesta che ha smantellato una rete di caporali di colore nel Foggiano. Sarebbe un’ordinaria storia di sfruttamento se non fosse che la Livrerio Bisceglia è la moglie di Michele Di Bari, il prefetto che al Viminale (si è dimesso) coordinava le politiche migratorie. E questo trasforma l’odiosa e sordida vicenda di sfruttamento in un caso politico perché ancora una volta squarcia il velo di ipocrita buonismo che avvolge tutto quel che riguarda i Migranti. Il “mangia mangia” sui Migranti Soprattutto, le risorse finanziarie che puntualmente questi disperati attirano appena sbarcati in Italia. Progetti per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) È il buon senso, prima ancora che il rispetto dell’articolo 27 della Costituzione, ad imporre la sospensione del giudizio sull’imprenditrice Rosalba Livrerio Bisceglia. Da ieri la signora è sottoposta ad obbligo di dimora nell’ambito di un’inchiesta che ha smantellato una rete di caporali di colore nel Foggiano. Sarebbe un’ordinaria storia di sfruttamento se non fosse che la Livrerio Bisceglia è la moglie di Michele Di Bari, il prefetto che al Viminale (si è dimesso) coordinava le politiche migratorie. E questo trasforma l’odiosa e sordida vicenda di sfruttamento in un caso politico perché ancora una volta squarcia il velo di ipocrita buonismo che avvolge tutto quel che riguarda i. Il “mangia mangia” suiSoprattutto, le risorse finanziarie che puntualmente questi disperati attirano appena sbarcati in Italia. Progetti per ...

