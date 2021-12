Snowboard | Nadyrshina conquista il primo PGS della stagione davanti a Hofmeister Italiane eliminate nelle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) Si conclude ilPGS femminileCoppa del Mondo 2021-2022 diparallelo. Ad aggiudicarsi il successo a Bannoye (Russia) è la padrona di casa Sofiyache domina la finale contro la tedesca Ramona(+0.90) e, a soli 18 anni, la terza vittoria nel massimo circuito. Il terzo gradino del podio va all’altra tedesca Carolin Langhenost, autrice di una grande rimonta nel finale sull’austriaca Julia Dujmovits, costretta dunque a chiudere quarta con un distacco di tre centesimi.fasi finali non erano presentidi inizio mattinata le azzurre Nadya Ochner (18mo tempo) e Lucia Dalmasso (24mo tempo) non sono infatti riuscite a superare il taglio per ...