Slittino doppio | Coppa del Mondo 2021-2022 | Steu Koller beffano Eggert Benecken a Altenberg | decimi Rieder Kainzwaldner

Grazie ad una clamorosa rimonta gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller, campioni in carica, si sono aggiudicati la tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino doppio 2021-2022. Sul tracciato della Sassonia i rientranti austriaci beffano, senza mezzi termini, i padroni di casa, i tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken che, fino a poche curve dal traguardo della seconda manche, erano pronti a festeggiare il successo. Gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller hanno, infatti, chiuso con il tempo complessivo di 1:23.767 (41.911 nella prima manche e 41.856 nella seconda) con appena 3 millesimi di vantaggio sui tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken.

