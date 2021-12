Slalom gigante maschile Val d’Isère 2021: vince Odermatt su Pinturault, De Aliprandini 4º (Di sabato 11 dicembre 2021) Marco Odermatt, dopo aver dominato la prima manche dello Slalom gigante di Val d’Isère 2021, schianta la concorrenza anche nella seconda manche con una naturalezza davvero sconvolgente. Il 24enne di Buochs archivia la settima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la quarta in gigante, a fronte di 17 podi. Secondo, alle sue spalle, ma staccato di ben 0.59 il padrone di casa Alexis Pinturault, autore comunque di una buona manche. Terzo, grazie alla scalata di 5 posizione (era ottavo dopo la prima discesa), l’austriaco Manuel Feller, al secondo podio in carriera nella specialità con 1.24 di ritardo. Amarezza per Luca De Aliprandini che rispetto alla mattina recupera una posizione e per soli 7? non centra il podio e di conseguenza il miglior risultato ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Marco, dopo aver dominato la prima manche dellodi Val, schianta la concorrenza anche nella seconda manche con una naturalezza davvero sconvolgente. Il 24enne di Buochs archivia la settima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la quarta in, a fronte di 17 podi. Secondo, alle sue spalle, ma staccato di ben 0.59 il padrone di casa Alexis, autore comunque di una buona manche. Terzo, grazie alla scalata di 5 posizione (era ottavo dopo la prima discesa), l’austriaco Manuel Feller, al secondo podio in carriera nella specialità con 1.24 di ritardo. Amarezza per Luca Deche rispetto alla mattina recupera una posizione e per soli 7? non centra il podio e di conseguenza il miglior risultato ...

Advertising

sportface2016 : Gigante maschile #valdisere. #Odermatt fa 2 su 2 in stagione e batte #Pinturault. 4º per 7 centesimi #DeAliprandini… - sportli26181512 : Gigante Val d'Isere, vince lo svizzero Odermatt davanti a Pinturault. 4° De Aliprandini: Lo svizzero si impone nel… - leopnd1 : Filip Zubcic purtroppo, dopo una prima manche da favola, chiude così lo slalom gigante a Val D'Isere... Peccato...… - sportface2016 : Slalom gigante #ValdIsere 2021: #Odermatt al comando dopo la prima manche. 4 azzurri qualificati alla seconda… - infoitsport : START LIST dello slalom GIGANTE maschile di Val d'Isère 2021: orari, pettorali e italiani in gara -