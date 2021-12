Slalom gigante maschile Val d’Isère 2021, De Aliprandini 5º: “Buona la mia prima manche” (Di sabato 11 dicembre 2021) Luca De Aliprandini parla così dopo la prima manche del gigante maschile in Val d’Isère valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022: “Sono partito bene, come in allenamento negli ultimi giorni tenendo un buon ritmo fino a metà gara. Ho fatto qualche errorino nella seconda parte, anche perché la neve è diventata un po’ più ‘aggressiva’ e son rimasto agganciato e arretrato, perdendo quasi mezzo secondo sul finale. Nel complesso, è stata una Buona manche”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Luca Deparla così dopo ladelin Valvalido per la Coppa del Mondo di sci alpino/2022: “Sono partito bene, come in allenamento negli ultimi giorni tenendo un buon ritmo fino a metà gara. Ho fatto qualche errorino nella seconda parte, anche perché la neve è diventata un po’ più ‘aggressiva’ e son rimasto agganciato e arretrato, perdendo quasi mezzo secondo sul finale. Nel complesso, è stata una”. SportFace.

