Sindacati Soddisfatti Dallo Sciopero Della Scuola | Una Grande Giornata di Lotta e Mobilitazione

Advertising

dom66liberoit1 : RT @TecnicaScuola: Sciopero, sindacati soddisfatti del risultato, ma con il 6-7% sarà difficile ottenere stipendi europei -- - smilypapiking : RT @gloquenzi: I sindacati commentano l’adesione allo sciopero di ieri valutata al 5% ??i dati sono sottostimati (a noi risulta che eravamo… - brumas00 : RT @gloquenzi: I sindacati commentano l’adesione allo sciopero di ieri valutata al 5% ??i dati sono sottostimati (a noi risulta che eravamo… - lemonfromRome : RT @gloquenzi: I sindacati commentano l’adesione allo sciopero di ieri valutata al 5% ??i dati sono sottostimati (a noi risulta che eravamo… - LaCiuraRaffaele : RT @gloquenzi: I sindacati commentano l’adesione allo sciopero di ieri valutata al 5% ??i dati sono sottostimati (a noi risulta che eravamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati Soddisfatti

Tecnica della Scuola

anasAd ogni modo iche hanno proclamato lo sciopero si dicono sostanzialmentedel risultato. Non è molto chiaro, però, quali risultati concreti potrebbero arrivare da questo ...Assunzioni, proroga dei contratti a termine e dialogo riattivato. "Grande risultato dalla proclamazione dello stato di agitazione del 30 novembre, con lettera ad Asfo e Prefetto, in cui denunciavamo l ...“Le organizzazioni sindacali, settore Anas, Filt Cgil, Uilpa Anas, Sada, Snala e Ugl Calabria, esprimono soddisfazione per l’approvazione del Piano invernale teso ad assicurare un adeguato standard di ...