“… si è uccisa”: le parole di Fedez lasciano tutti senza fiato (Di sabato 11 dicembre 2021) Clamorosa rivelazione di Fedez. Il rapper marito di Chiara Ferragni si confessa nella serie reality “The Ferragnez” e lascia tutti senza fiato con la storia del suicidio che nessuno conosceva. Federico Lucia, in arte Fedez, è un rapper milanese di 32 anni d’età, famoso anche per essere il marito di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale e L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 11 dicembre 2021) Clamorosa rivelazione di. Il rapper marito di Chiara Ferragni si confessa nella serie reality “The Ferragnez” e lasciacon la storia del suicidio che nessuno conosceva. Federico Lucia, in arte, è un rapper milanese di 32 anni d’età, famoso anche per essere il marito di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale e L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

alinalix_ : ennesima ragazza uccisa nella mia città e lascia anche una bimba piccola io non ho più parole è agghiacciante - ilmodoincui_ : la brug4nell! sta così uccisa da inventarsi le cose io sono senza parole - 1VaniMan : Non supero la stima e l'affetto che c'è tra demet e onur ???? Quelle parole che si sono dedicati a vicenda mi hanno… - tsukishimaik : l’ha fatto di nuovo e si è uccisa da sola non ho parole - Sofia17324238 : #gfvip fossi in Miriana risponderei a Soledad..io almeno ci provo con uomini single e sono libera ???? e l'avrei uccisa così con 2 parole -