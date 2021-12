Sex and the City: nella prima puntata una perdita scioccante (Di sabato 11 dicembre 2021) Sex and the City Revival inizia con il botto: i fan dell’iconica serie dovranno dire addio a due colonne portanti della trama. Giovedì 9 dicembre finalmente è andato in onda su Sky il Revival di Sex and the City, conosciuto come And Just Like That. Sono mesi infatti, che i fan della serie fremevano all’idea L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 11 dicembre 2021) Sex and theRevival inizia con il botto: i fan dell’iconica serie dovranno dire addio a due colonne portanti della trama. Giovedì 9 dicembre finalmente è andato in onda su Sky il Revival di Sex and the, conosciuto come And Just Like That. Sono mesi infatti, che i fan della serie fremevano all’idea L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

cri_inthewoods : Aspetto con ansia di fare un pigiama party con @_itwasPatricia @E_Pizzini e Chiara mentre guardiamo Sex And The Cit… - CatelliRossella : 'Sex and the City', la vita ricomincia a 50 anni - Tv - ANSA - domenicomarock : Non è Sex and The City, è un'altra cosa ben scritta e ben recitata. E Cynthia Nixon una spanna sopra le altre. #AndJustLikeThat - SerieTvserie : And Just Like That, all’improvviso il sequel di Sex And The City diventa più di quello che ci aspettavamo - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: La vita riparte a 50 anni, sempre sui tacchi a spillo di Manolo Blahnik e negli stravaganti abit… -