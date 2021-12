Serie C Sky Sport, 18a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro (Di sabato 11 dicembre 2021) Tra sabato 11 e domenica 12 Dicembre, appuntamento su Sky con la 18a Giornata del campionato di calcio di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio: 2 le gare che sarà possibile seguire sui canali Sky sabato (entrambe nel girone C). Ben 6 gli incontri (due per ogni girone) saranno in Programmazione domenica.Sky ha... Leggi su digital-news (Di sabato 11 dicembre 2021) Tra sabato 11 e domenica 12 Dicembre, appuntamento su Sky con la 18adel campionato di calcio diC 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio: 2 le gare che sarà possibile seguire sui canali Sky sabato (entrambe nel girone C). Ben 6 gli incontri (due per ogni girone) saranno inzione domenica.Sky ha...

Advertising

SkySport : Serie D, la top 10 gol del turno infrasettimanale. VIDEO #SkySport - SkySport : ?? GENOA-SAMPDORIA 1-3 Risultato finale ? ? #Gabbiadini (7') ? #Caputo (49') ? #Gabbiadini (67') ? #Destro (… - SkySport : Crotone, esonerato Marino: in panchina torna Francesco Modesto #SkySport #SkySerieB #Crotone #Marino #Modesto - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Litigi | clausole anti-nudità | comunità lgbt | la verità su Sex and the City - Zazoom: Le ragazze di Sex and the City sta… - zazoomblog : Serie A calcio oggi: calendario e orari partite 11 dicembre programma tv streaming DAZN e Sky - #Serie #calcio… -