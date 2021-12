Serie C, 18a giornata (14.30): vittorie per Catanzaro e Legnago Salus (Di sabato 11 dicembre 2021) Serie C, nella 18a giornata di campionato, il Legnago Salus si traveste da pirata e sul campo dell’Albinoleffe strappa i tre punti. È invece pari sensa reti tra Mantova e Pro Patria. Nel girone C, invece, torna alla vittoria il Monterosi Tuscia contro la Fidelis Andria, mentre il Catanzaro sbanca il terreno di gioco del Campobasso per 2-1. Così i marcatori delle gare del pomeriggio. I risultati della 18a giornata della Serie C Girone A Albinoleffe-Legnago Salus 1-2, 30? Tomaselli (A), 42? Gemoz (LS), 56? Contini (LS) Mantova-Pro Patria 0-0 Girone C Campobasso-Catanzaro 1-2, 33? Bombagi (CAT), 45’+1? Vazquez (CAT), 86? Emmausso (CAM) Monterosi Tuscia-Fidelis Andria 1-0, 59? Buglio (M) Juve ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)C, nella 18adi campionato, ilsi traveste da pirata e sul campo dell’Albinoleffe strappa i tre punti. È invece pari sensa reti tra Mantova e Pro Patria. Nel girone C, invece, torna alla vittoria il Monterosi Tuscia contro la Fidelis Andria, mentre ilsbanca il terreno di gioco del Campobasso per 2-1. Così i marcatori delle gare del pomeriggio. I risultati della 18adellaC Girone A Albinoleffe-1-2, 30? Tomaselli (A), 42? Gemoz (LS), 56? Contini (LS) Mantova-Pro Patria 0-0 Girone C Campobasso-1-2, 33? Bombagi (CAT), 45’+1? Vazquez (CAT), 86? Emmausso (CAM) Monterosi Tuscia-Fidelis Andria 1-0, 59? Buglio (M) Juve ...

