Serie A, solo un pari per la Juve col Venezia: Aramu risponde a Morata (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Venezia ferma la Juventus tra le mura di casa, la partita finisce 1-1: al gol nel primo tempo di Morata ha risposto Aramu Un pareggio che sa di sconfitta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

OptaPaolo : 250 - Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando… - OptaPaolo : 30 - Dusan #Vlahovic é diventato solo il quarto giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 30 gol in un… - sscnapoli : ?? Quinto gol in 15 presenze in questo campionato per Piotr Zielinski: solo due volte ne ha segnati di più in una si… - tuttosport : #Morata non basta: #Juve, solo un pari a #Venezia ?? - CMercatoNews : ??#VeneziaJuventus 1-1, solo un pari per i bianconeri: #Aramu risponde a #Morata ???? -