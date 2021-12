“Sempre più vicino il duetto”: Gigi D’Alessio può arrivare a sorpresa, emozione fortissima (Di sabato 11 dicembre 2021) Il cantante Gigi D’Alessio potrebbe decidere di regalare una fortissima emozione al pubblico di Canale5 e non solo: spunta una richiesta. Il cantante Gigi D’Alessio (GettyImages)Per il cantante Gigi D’Alessio sembra essere un periodo felice e non solo a livello professionale. In questi giorni è infatti stato assolto dall’accusa di evasione fiscale, sta per diventare padre per la quinta volta e suo figlio LDA sta vivendo un momento molto felice. In questi giorni al giovane cantante è stata comunicata una bellissima notizia: il suo brano Quello che fa male è disco d’oro. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alessandro Gassman Arriva la notizia più attesa, delirio tra i fan: “È tutto confermato” Un premio molto importante che il figlio d’arte ha ... Leggi su specialmag (Di sabato 11 dicembre 2021) Il cantantepotrebbe decidere di regalare unaal pubblico di Canale5 e non solo: spunta una richiesta. Il cantante(GettyImages)Per il cantantesembra essere un periodo felice e non solo a livello professionale. In questi giorni è infatti stato assolto dall’accusa di evasione fiscale, sta per diventare padre per la quinta volta e suo figlio LDA sta vivendo un momento molto felice. In questi giorni al giovane cantante è stata comunicata una bellissima notizia: il suo brano Quello che fa male è disco d’oro. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alessandro Gassman Arriva la notizia più attesa, delirio tra i fan: “È tutto confermato” Un premio molto importante che il figlio d’arte ha ...

Advertising

CarloCalenda : Un tweet stupido. Centrali nucleari sono presenti in tutta Europa e milioni di persone vivono più o meno vicine a q… - AzzolinaLucia : Ricordarsi sempre che la #corruzione è uno dei grandi mali del Paese. Redditi più bassi, disoccupazione più alta, i… - FranAltomare : L'edizione di XFactor più invisibile di sempre. Non ho sentito una canzone, visto un'esibizione, avuto la minima cu… - Stefania_1972 : RT @Stok_Azz_Ho: #IoSonoNoVax perché non amo i ricatti e le fandonie. Già tentare di obbligarmi la dice lunga sul valore di tale fluido. Se… - BiasiErika : Il blu è senza ombra di dubbio il suo colore?? Sempre più incantata dalla sua bellezza ????? #DemetÖzdemir -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Ema Motorsport è morto: era il meccanico più famoso d'Italia/ Forse un suicidio E' morto Ema Motorsport , youtuber nonché uno dei meccanici più famosi d'Italia s e non il più famoso in assoluto. Il suo vero nome era Emanuele Sabatino, ma per tutti era appunto Ema ... sempre che la ...

DIRETTA/ Super - G Sankt Moritz video streaming Rai: Gut in testa, Goggia è seconda! ... con una interpretazione molto aggressiva, ma stavolta è stata più brava Lara Gut. DIRETTA SUPER - ... COME SEGUIRE LA GARA La diretta tv del super - G femminile di Sankt Moritz sarà come sempre seguita ...

Viareggio, una capitale della cultura che non legge più LA NAZIONE E' morto Ema Motorsport , youtuber nonché uno dei meccanicifamosi d'Italia s e non ilfamoso in assoluto. Il suo vero nome era Emanuele Sabatino, ma per tutti era appunto Ema ...che la ...... con una interpretazione molto aggressiva, ma stavolta è statabrava Lara Gut. DIRETTA SUPER - ... COME SEGUIRE LA GARA La diretta tv del super - G femminile di Sankt Moritz sarà comeseguita ...