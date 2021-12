OmbraDuca : La legge del taglione? - globalistIT : - CaressaGiovanni : Segrega, violenta e tortura la propria compagna col peperoncino negli occhi per tre giorni: arrestato 39enne - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: #civitavecchia, segrega la compagna e la violenta per 3 giorni: arrestato trentanovenne - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #civitavecchia, segrega la compagna e la violenta per 3 giorni: arrestato trentanovenne -

Ultime Notizie dalla rete : Segrega violenta

Zazoom Blog

Ennesima storia di violenza sessuale ai danni di una donna: questa volta il 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Civitavecchia. L'accusa è quella di aver segregato la sua compagna in casa per ...Un trentanovenne è stato arrestato a , vicino , dopo aver segregato per tre giorni in casa la sua compagna, sottoponendola a violenze sessuali e maltrattamenti di ogni genere. A quanto ricostruito ...L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha inoltre ferito la compagna (36 anni) alle braccia con un coltello da cucina, per poi picchiarla e legarla al letto con nastro adesivo. Solo sabato la donna ...Un trentanovenne è stato arrestato a Civitavecchia, vicino Roma, dopo aver segregato per tre giorni in casa la sua compagna, sottoponendola a violenze sessuali e maltrattamenti di ...