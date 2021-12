Scuola, sciopero nazionale dei professori: corteo a Roma. Bianchi: "Adesione al 6%" (Di sabato 11 dicembre 2021) sciopero nazionale della Scuola e sindacati in piazza, oggi, per protestare sui temi economici e contrattuali legati al comparto. A Roma il corteo è partito alle 10.30 da Porta San Paolo ed è arrivato poi al Ministero dell'Istruzione a viale Trastevere. Tra le motivazioni della protesta ci sono il rinnovo del contratto, "l'impoverimento costante" di cui è "vittima" la categoria. Di qui, la richiesta di un "giusto" riconoscimento economico. "Se è vero, come sostiene la politica, che la Scuola è il motore del Paese, lo si dimostri quando arriva il momento di investire risorse", ha spiegato nei giorni scorsi il segretario di Gilda Unams, Rino Di Meglio. Anche Cobas e Cub protestano con uno "sciopero nazionale" rivendicando: "Dopo decenni di tagli alla ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021)dellae sindacati in piazza, oggi, per protestare sui temi economici e contrattuali legati al comparto. Ailè partito alle 10.30 da Porta San Paolo ed è arrivato poi al Ministero dell'Istruzione a viale Trastevere. Tra le motivazioni della protesta ci sono il rinnovo del contratto, "l'impoverimento costante" di cui è "vittima" la categoria. Di qui, la richiesta di un "giusto" riconoscimento economico. "Se è vero, come sostiene la politica, che laè il motore del Paese, lo si dimostri quando arriva il momento di investire risorse", ha spiegato nei giorni scorsi il segretario di Gilda Unams, Rino Di Meglio. Anche Cobas e Cub protestano con uno "" rivendicando: "Dopo decenni di tagli alla ...

Tg3web : Lo sciopero della scuola. Studenti, professori e personale tecnico amministrativo tutti insieme per chiedere fondi,… - FlatMarco : RT @OttobreInfo: Censurato completamente dai media lo sciopero della scuola. Ci fossero stati 4 sciroccati no-vax in strada avrebbero par… - ViViCentro : Adesso basta, la scuola si ribella: Sciopero dei lavoratori della scuola VIDEO #cronacacampania - LIngles_ : Twit fissato anche durate uno sciopero della scuola e uno #SCIOPEROgenerale; questa è l’attenzione del PD alla ques… - MaggioreSimona : lei, senatore @chiccotesta. Mi espone x favore come avrebbero dovuto portare le proprie istanze gli insegnanti? co… -