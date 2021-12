Scuola: preside Istituto Gesù-Maria, 'T0? Un disastro, potenziamento Figliuolo nebbia fitta' (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Un disastro. Il potenziamento promesso da Figliuolo per noi è nebbia fitta. Ed il test T0 riesce ad essere attivato nei tempi zero stabiliti dal Protocollo solo se pagato dalle famiglie in strutture convenzionate". La denuncia arriva da Rocco de Maria, preside del Gesù-Maria, Istituto paritario della Capitale che all'Adnkronos riferisce: "L'Asl Rm 1 la settimana scorsa ha ribadito che per essere veloci nel tampone a tempo zero avremmo dovuto utilizzare il drive in di Tor di Quinto. Abbiamo avuto due classi in quarantena ed in entrambi i casi non è stato possibile effettuare il tampone entro le 48 ore come stabilisce la procedura". Secondo il Dirigente, "non è cambiato assolutamente nulla" ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Un. Ilpromesso daper noi è. Ed il test T0 riesce ad essere attivato nei tempi zero stabiliti dal Protocollo solo se pagato dalle famiglie in strutture convenzionate". La denuncia arriva da Rocco dedelparitario della Capitale che all'Adnkronos riferisce: "L'Asl Rm 1 la settimana scorsa ha ribadito che per essere veloci nel tampone a tempo zero avremmo dovuto utilizzare il drive in di Tor di Quinto. Abbiamo avuto due classi in quarantena ed in entrambi i casi non è stato possibile effettuare il tampone entro le 48 ore come stabilisce la procedura". Secondo il Dirigente, "non è cambiato assolutamente nulla" ...

