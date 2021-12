Scuola | Costarelli presidi Lazio | “piano Figliuolo? Nulla è cambiato rispetto a prima”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma 12 dic. (Adnkronos) – “Noi non sappiamo se stia funzionando o meno”, l’annunciato ampliamento della capacità di processare tamponi molecolari effettuati a domicilio da team mobili militari anche grazie al coinvolgimento di undici laboratori di biologia molecolare della Difesa già presenti in otto Regioni. “Né ci è stato comunicato quali regioni siano coinvolte, con quali laboratori e dove sia possibile ricorrere al testing domiciliare. Ancora dall’annuncio del 30 novembre le scuole del(che a Roma dispone di laboratori presso il Celio e l’Istituto di medicina aerospaziale – ndr) non hanno ricevuto specifiche. Forse sono state informate le Asl, ma in genere rigirano anche a noi le informazioni in modo da semplificare la gestione ed indirizzare le famiglie”. Ne parla con l’Adnkronos la presidente dell’Associazione nazionaleCristina ...

Adnkronos

...Cristinadi Assopresidi - hanno mandato in confusione i genitori e alimentato la paura del contagio'. Assenze e ore di lezioni che i giovanissimi stanno perdendo: 'Anche nella mia...'I contratti dei supplenti docenti non in regola con l'obbligo - spiega- si risolvono al rientro del titolare e non hanno più la durata di 15 giorni. Chi accetterà un contratto che non ha ...Ne parla con l’Adnkronos la presidente dell’Associazione nazionale presidi Cristina Costarelli che aggiunge ... quarantena dopo il tampone molecolare e tre positivi, o due nella scuola primaria; altre ...Dal 4 al 28 gennaio 2022 gli studenti di terza media dovranno iscriversi al primo anno di scuola superiore. Come fare la scelta giusta? Per Costarelli, Presidente di ANP Lazio, è essenziale informarsi ...