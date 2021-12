Scuola | Affinita Moige | ‘inaccettabile che genitori istituto Gesù-Maria paghino test T0’

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “E’ inaccettabile che idebbano pagare il tampone T0 ai figli. E chi non può permetterselo? Le inefficienze della classe dirigente continuano ad essere scaricate su quellaale sfinita dagli aumenti dei costi, dalle complicazioni organizzative ed adesso anche dalla richiesta di tamponi ai ragazzi non vaccinati sui mezzi pubblici”. E’ il commento all’Adnkronos del direttore generale del, Movimento italianosul caso raccontato dal dirigente scolastico dell’a Roma secondo il quale il tampone T0 è possibile solo se pagato in strutture convenzionate dalle famiglie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

