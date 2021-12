Scorn | nuovo trailer svela il mese dell’uscita nel 2022

Leggi su tuttotek

(Di sabato 11 dicembre 2021) Presentato come esclusiva Xbox, l’atteso gioco horrorsembra avere finalmente una finestra d’uscita confermata per l’anno prossimo, e con unsi conosce anche ilin cui esso verrà lanciato Sviluppato da Ebb Software e pubblicato da Kepler Interactive, in arrivo su PC e console Xbox della scorsa e dell’attuale generazione,è un gioco horror che si fa attendere da diversi anni. Mentre la sua uscita era stata inizialmente annunciata per l’anno corrente, il gioco ha subito poi un rinvio all’anno prossimo, attribuendone le cause soprattutto per i problemi dovuti alla pandemia che ha rivoluzionato il mondo negli ultimi due anni. Diancora non si conosce molto all’infuori delle tematiche dell’ambientazione, ma perlomeno adesso, grazie ad un, si conosce ...