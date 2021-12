Scoop pazzesco Alessia Marcuzzi confessa la sua storia con una donna famosa | “Ecco chi mi ha fatto impazzire”

(Di sabato 11 dicembre 2021)ha raccontato ai suoi follower che il posto più strano in cui hase**o è su un aereo, insieme a un calciatore. Sembrano i discorsi che si fanno tra ragazzi, nelle notti d’estate con una birra tra le mani. Ma sono diventati anche i pettegolezzi che si fanno via social e che spesso comprendono i personaggi famosi. Sono moltissimi ormai i volti dello spettacolo che permettono ai loro follower di fargli delle domande, a volte anche imbarazzanti. ma lapresentatrice non si è mai tirata indietro sul tema della sessualità, che le è molto caro e sul quale hadiverse confessioni. Adesso,ha svelato di averse**o su un aereo. Tuttavia, lanon è scesa nei dettagli e soprattutto non ...

infoitcultura : Delia Duran, scoop pazzesco: bacio con la lingua con lui | “Alex tradito impazzisce, oggi uscirà” - halouade : e qui entra in scena il pescatore antonio che vede due su uno yacht e dopo un’illuminazione divina capisce che è ha… - gianpy_italy : RT @NonConoscoVG: Grazie @reportrai3, ora sappiamo che l'Inter ha chiesto un bond da 300 milioni. Nessuno l'aveva mai sentita questa super… - eia58 : RT @NonConoscoVG: Grazie @reportrai3, ora sappiamo che l'Inter ha chiesto un bond da 300 milioni. Nessuno l'aveva mai sentita questa super… - LucaGasparini71 : RT @NonConoscoVG: Grazie @reportrai3, ora sappiamo che l'Inter ha chiesto un bond da 300 milioni. Nessuno l'aveva mai sentita questa super… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoop pazzesco

LettoQuotidiano

Il Grande Fratello riserve sempre tante sorprese. E' appena iniziata la ventitreesima puntata del Gf Vip 6 ed è già scoppiata la prima bomba della serata. Alfonso Signorini ha fatto vedere una foto ...Massimiliano Mollicone è stato uno dei tronisti più amati lo scorso anno: ad oggi sono cambiate tante cose, lui e Vanessa si sono lasciati. Per quanto riguarda Eugenia... Lo scorso anno a Uomini e ...Alessia Marcuzzi ha raccontato ai suoi follower che il posto più strano in cui ha fatto sesso è su un aereo, insieme a un calciatore. Sembra ...Non importa, perché le immagini parlano chiaro e sicuramente Alex Belli non affronterà una puntata semplice stasera Se prima il pubblico attaccava Alex Belli per il suo comportamento irrispettoso nei ...