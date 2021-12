Sciopero Scuola, Anief Contro La Vaccinazione Obbligatoria: è Illegittima (Di sabato 11 dicembre 2021) Il 10 dicembre anche Anief ha partecipato allo Sciopero della Scuola per ricordare l’illegittimità della Vaccinazione Obbligatoria per i docenti. Il presidente Pacifico è stato intervistato da Orizzonte Scuola e ... Leggi su youreduaction (Di sabato 11 dicembre 2021) Il 10 dicembre ancheha partecipato allodellaper ricordare l’illegittimità dellaper i docenti. Il presidente Pacifico è stato intervistato da Orizzontee ...

