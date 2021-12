Sciopero scuola 10 dicembre, Ancodis: “La débâcle del sindacato o la Waterloo dei leader sindacali?” (Di sabato 11 dicembre 2021) Sullo Sciopero del 10 dicembre dei sindacati scuola interviene l'Ancodis, che commenta i risultati della protesta in un comunicato stampa che riportiamo integralmente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 dicembre 2021) Sullodel 10dei sindacatiinterviene l', che commenta i risultati della protesta in un comunicato stampa che riportiamo integralmente. L'articolo .

Advertising

Pariella : RT @ilmanifesto: SCONTRO DI CLASSE #ilmanifesto #laprima Il presidente di Confindustria Bonomi contro lo sciopero generale. La replica di… - orizzontescuola : Sciopero scuola 10 dicembre, Ancodis: “La débâcle del sindacato o la Waterloo dei leader sindacali?” - JohnRambo2014 : RT @OttobreInfo: Censurato completamente dai media lo sciopero della scuola. Ci fossero stati 4 sciroccati no-vax in strada avrebbero par… - feffandrea : RT @martafana: La cancel culture in Italia è quella cosa per cui su @repubblica non vi è traccia dello sciopero della scuola scrollando hom… - FGarbarino : RT @ilmanifesto: SCONTRO DI CLASSE #ilmanifesto #laprima Il presidente di Confindustria Bonomi contro lo sciopero generale. La replica di… -