Sciopero | Salvini | Cgil va contro il Paese | Landini lo blocca

(Di sabato 11 dicembre 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Salvini

Lo ha detto Matteosullogenerale di giovedì prossimo di Cgil e Uil, rispondendo a margine dell'assemblea regionale pugliese della Lega a Bari."Noi invece - ha sottolineato il ...'La Cgil blocca il Paese, unogenerale in un momento così delicato per gli italiani è davvero contro il Paese, contro i lavoratori, contro il buon senso', ha commentato Matteo"Oggi stiamo chiedendo a tutto il Paese il 16 di scioperare, di essere in piazza perché è il momento di cambiare ed è il momento che il mondo del lavoro venga ascoltato per i problemi che ha e per lo ...Nella legge di bilancio c’erano due miliardi, sono diventati due e 800 e il consiglio dei ministri di giovedì ha aumentato di un altro miliardo la dote destinata al caro bollette. Per questo il govern ...