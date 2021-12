Sciopero 16 dicembre 2021, dai trasporti alla scuola: chi si ferma (Di sabato 11 dicembre 2021) Nessun dietrofront: lo Sciopero generale del 16 dicembre contro la manovra 2022 si farà. "Il governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Nessun dietrofront: logenerale del 16contro la manovra 2022 si farà. "Il governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le ...

