Sciopero 16 dicembre 2021 | dai trasporti alla scuola | chi si ferma e chi no

(Di sabato 11 dicembre 2021) Nessun dietrofront: logenerale del 16contro la manovra 2022 si farà. "Il governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le ...

Nessun dietrofront: logenerale del 16contro la manovra 2022 si farà. "Il governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le organizzazioni ...... 'La pandemia ha aggravato le disuguaglianze'generale ministro Orlando, 'Credo sia stato un errore e un atto di ottusità della destra' Logenerale del 16'è legittimo, ma ...Gesmundo (Cgil Puglia): “Crisi sociale investe in particolare il Mezzogiorno: bisogna cambiare le politiche”. Busto (Uil Puglia): “In due anni di pandemia risorse a imprese e non ai lavoratori: è il m ...Il segretario generale della Cgil sulla riforma fiscale: “Il governo ha chiuso la partita, questo il motivo del nostro sciopero. La manovra è ingiusta” ...