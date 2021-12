Sci freestyle: Coppa del Mondo Aerials: la Cina ancora leader a Ruka! Successo nella gara a squadre (Di sabato 11 dicembre 2021) La Cina fa due su due e confeziona il secondo Successo stagionale nella gara a squadre della Coppa del Mondo di Aerials, di scena a Ruka, in Finlandia. Dopo il trionfo della settimana scorsa il Team composto da Xu Mengato, Sun Jiaxu e Qi Guangpu ha nuovamente polverizzato tutti gli avversari, conquistando un punteggio superiore rispetto a quello inaugurale. Nello specifico gli orientali hanno eseguito tre salti con grande qualità, iniziando con il Back lay-full-full, valutato 88.21, e prendendo il largo poi con il back full doule-full-full e con il back double full-full-full, giudicati rispettivamente 126.11 e 123.98 per l’altissimo totale di 354.87. A distanza siderale si sono poi posizionati gli Stati Uniti, abili a conquistare 315.66; score sopra ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Lafa due su due e confeziona il secondostagionaledelladeldi, di scena a Ruka, in Finlandia. Dopo il trionfo della settimana scorsa il Team composto da Xu Mengato, Sun Jiaxu e Qi Guangpu ha nuovamente polverizzato tutti gli avversari, conquistando un punteggio superiore rispetto a quello inaugurale. Nello specifico gli orientali hanno eseguito tre salti con grande qualità, iniziando con il Back lay-full-full, valutato 88.21, e prendendo il largo poi con il back full doule-full-full e con il back double full-full-full, giudicati rispettivamente 126.11 e 123.98 per l’altissimo totale di 354.87. A distanza siderale si sono poi posizionati gli Stati Uniti, abili a conquistare 315.66; score sopra ...

