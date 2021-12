Sci: CdM, Odermatt vince il gigante in Val d'Isere, De Aliprandini chiude quarto (Di sabato 11 dicembre 2021) Val D'Isere, 11 dic. (Adnkronos) - Lo svizzero Marco Odermatt con il tempo complessivo di 2.12.31 ha vinto lo slalom gigante di Val d'Isere, terzo successo stagionale. Secondo posto per il francese Alexis Pinturault in 2.12.90 e terzo per l'austriaco Manuel Feller in 2.13.55. Ai piedi del podio l'azzurro Luca de Aliprandini che chiude con il quarto tempo in 2.13.62. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Val D', 11 dic. (Adnkronos) - Lo svizzero Marcocon il tempo complessivo di 2.12.31 ha vinto lo slalomdi Val d', terzo successo stagionale. Secondo posto per il francese Alexis Pinturault in 2.12.90 e terzo per l'austriaco Manuel Feller in 2.13.55. Ai piedi del podio l'azzurro Luca dechecon iltempo in 2.13.62.

