Sci alpino | start list Super-G femminile St Moritz | pettorali e italiane in gara domenica 12 dicembre

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ladel secondo-Gdi Saint, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di scie in programma12alle ore 10:30. Grande attesa ovviamente per Sofia Goggia, reduce da quattro podi consecutivi e battuta poche ore fa solo dalla padrona di casa Lara Gut. La bergamasca partirà con il pettorale 13, dopo tutte le principali avversarie dato che Shiffrin sarà la seconda a partire e le svizzere Suter, Gisin e Gut saranno tra il 5 e il 7. In casa Italia da segnalare anche il pettorale 9 di Federica Brignone, l’11 di Marta Bassino, il 17 di Elena Curtoni, il 20 di Francesca Marsaglia, il 21 di Nicol Delago. Di seguito lacompleta. COME SEGUIRE LA ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - zazoomblog : Sci alpino startlist slalom Val d’Isere: programma orari tv streaming pettorali italiani in gara - #alpino… - OA_Sport : Alex Vinatzer col numero 10 domani -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

. Fantastica Goggia sulle nevi svizzere di St. Moritz: quarto podio consecutivo e gran balzo al secondo posto in classifica generale della Coppa del mondo. Il primo Super G è sfumato per un ......Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Bologna con a bordo personale Saf (SpeleoFluviale),...una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo...Si chiude domani, domenica 12 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.30 si disputerà il secondo supergigante femminile di St. Moritz, in Svizzera. Sofia G ...Behrami, 0.30 su Bassino e 0.36 su Brignone. Sesta Gisin a 0.81, ottava Goggia a 1 04, incredibilmente ultima Shiffrin (senza errori vistosi) a 1 38. Le azzurre sono in piena corsa per il podio e per ...