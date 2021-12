Sci alpino, Marco Odermatt fa suo il gigante in Val d’Isere. De Aliprandini sfiora il podio (Di sabato 11 dicembre 2021) Marco Odermatt prosegue nel suo strabiliante inizio di stagione, trionfando anche nel gigante della Val d’Isere. Per lo svizzero si tratta della settima vittoria in Coppa del Mondo, la terza nel giro di due mesi dopo l’esordio a Soelden e quella in superG a Beaver Creek. L’elvetico si conferma il numero uno della specialità, dominando la gara francese e vincendo il duello con il rivale Alexis Pinturault, secondo a 59 centesimi dalla vetta. Distacchi elevati per tutti gli altri, partendo già dalla terza posizione di Manuel Feller (+1.24). L’austriaco è protagonista di una bella rimonta nella seconda manche, recuperando dall’ottavo posto, sfruttando anche la caduta del croato Filip Zubcic, che ha sprecato una comoda chance di chiudere tra i primi tre dopo l’ottima prova a metà gara (era terzo comodamente). Bella gara per ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)prosegue nel suo strabiliante inizio di stagione, trionfando anche neldella Val. Per lo svizzero si tratta della settima vittoria in Coppa del Mondo, la terza nel giro di due mesi dopo l’esordio a Soelden e quella in superG a Beaver Creek. L’elvetico si conferma il numero uno della specialità, dominando la gara francese e vincendo il duello con il rivale Alexis Pinturault, secondo a 59 centesimi dalla vetta. Distacchi elevati per tutti gli altri, partendo già dalla terza posizione di Manuel Feller (+1.24). L’austriaco è protagonista di una bella rimonta nella seconda manche, recuperando dall’ottavo posto, sfruttando anche la caduta del croato Filip Zubcic, che ha sprecato una comoda chance di chiudere tra i primi tre dopo l’ottima prova a metà gara (era terzo comodamente). Bella gara per ...

