Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Posso stare tra i migliori cinque in ogni gara, peccato per l’errore della prima manche” (Di sabato 11 dicembre 2021) Marco Odermatt ha vinto il gigante di Val d’Isere davanti al beniamino di casa Alexis Pinturault, che manca l’appuntamento con il quinto successo sulla Face de Bellevarde. Luca De Aliprandini va vicino al terzo posto, beffato per soli sette centesimi dal sorprendente austriaco Manuel Feller. Continua a sfuggire il podio all’Italia nel settore maschile di Coppa del Mondo. Non basta una grande seconda manche a Luca De Aliprandini per insediarsi nelle prime tre posizioni, ma i segnali mostrati sul difficile pendio francese sono più che incoraggianti. Passo in avanti da parte di Giovanni Borsotti e Alex Hofer, rispettivamente 18esimo e 21esimo, mentre Riccardo Tonetti commette un errore alla fine del muro e chiude 28esimo. Queste le parole del vice Campione del Mondo dopo il traguardo: “Sono andato molto ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Marco Odermatt ha vinto il gigante di Val d’Isere davanti al beniamino di casa Alexis Pinturault, che manca l’appuntamento con il quinto successo sulla Face de Bellevarde.Deva vicino al terzo posto, beffato per soli sette centesimi dal sorprendente austriaco Manuel Feller. Continua a sfuggire il podio all’Italia nel settore maschile di Coppa del Mondo. Non basta una grande secondaDeper insediarsi nelle prime tre posizioni, ma i segnali mostrati sul difficile pendio francese sono più che incoraggianti. Passo in avanti da parte di Giovanni Borsotti e Alex Hofer, rispettivamente 18esimo e 21esimo, mentre Riccardo Tonetti commette un errore alla fine del muro e chiude 28esimo. Queste le parole del vice Campione del Mondo dopo il traguardo: “Sono andato molto ...

