Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: la giovane promessa croata Zrinka Ljutic vince il gigante di Andalo (Di sabato 11 dicembre 2021) Zrinka Ljutic vince il gigante femminile sulle nevi trentine di Andalo trionfando con merito davanti all’elvetica Camille Rast (+0”31). Completa il podio la polacca Magdalena Luczak (+0”55), dominatrice della prima manche, mentre Vivien Insam è la migliore della azzurre, ottava a +1”46. Successo convincente per la giovane croata che in Coppa del Mondo fatica ancora a tenere il passo delle migliori. Ljutic sfrutta il blackout della leader di specialità Emma Aicher, fuori dalle trenta, per avvicinarsi in classifica: ora insegue a sole quindici lunghezze dalla tedesca. Oltre alla già citata Insam hanno centrato la zona punti Ilaria Ghisalberti tredicesima a +2”22, Luisa Matilde Maria Bertani sedicesima a +2”93, Carlotta ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)ilfemminile sulle nevi trentine ditrionfando con merito davanti all’elvetica Camille Rast (+0”31). Completa il podio la polacca Magdalena Luczak (+0”55), dominatrice della prima manche, mentre Vivien Insam è la migliore della azzurre, ottava a +1”46. Successo connte per lache indel Mondo fatica ancora a tenere il passo delle migliori.sfrutta il blackout della leader di specialità Emma Aicher, fuori dalle trenta, per avvicinarsi in classifica: ora insegue a sole quindici lunghezze dalla tedesca. Oltre alla già citata Insam hanno centrato la zona punti Ilaria Ghisalberti tredicesima a +2”22, Luisa Matilde Maria Bertani sedicesima a +2”93, Carlotta ...

