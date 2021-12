Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Chabloz domina la prima discesa di Santa Caterina, gli azzurri non brillano (Di sabato 11 dicembre 2021) Lo svizzero Yannick Chabloz vince la discesa “sprint” di Coppa Europa sulla pista di Santa Caterina intitolata a Debora Compagnoni. Al termine di una gara veloce, con tempi di percorrenza intorno al minuto, il rossocrociato ha preceduto Marco Pfiffner (Liechtenstein) staccato di +0’’36 e l’altro elvetico Ralph Weber, habitué del circuito di Coppa del Mondo, a +0’’45. Nonostante i trenta i portacolori iscritti non brillano gli italiani che devono accontentarsi del sesto posto di Nicolò Molteni, unico azzurro in top-10. Discreta prova di Pietro Zazzi, tredicesimo a +0’’97, mentre Guglielmo Bosca e Federico Simoni sono rispettivamente sedicesimo (+1”14) e ventitreesimo (+1”54). Federico Paini è l’ultimo italiano nei trenta, ventinovesimo a +1”69. La ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Lo svizzero Yannickvince la“sprint” disulla pista diintitolata a Debora Compagnoni. Al termine di una gara veloce, con tempi di percorrenza intorno al minuto, il rossocrociato ha preceduto Marco Pfiffner (Liechtenstein) staccato di +0’’36 e l’altro elvetico Ralph Weber, habitué del circuito didel Mondo, a +0’’45. Nonostante i trenta i portacolori iscritti nongli italiani che devono accontentarsi del sesto posto di Nicolò Molteni, unico azzurro in top-10. Discreta prova di Pietro Zazzi, tredicesimo a +0’’97, mentre Guglielmo Bosca e Federico Simoni sono rispettivamente sedicesimo (+1”14) e ventitreesimo (+1”54). Federico Paini è l’ultimo italiano nei trenta, ventinovesimo a +1”69. La ...

