Sci alpino, classifica podi italiani in Coppa del Mondo: Sofia Goggia si porta da sola al 7° posto (Di sabato 11 dicembre 2021) Sofia Goggia ha ottenuto il quarto podio consecutivo in Coppa del Mondo con il secondo porto odierno in supergigante a St. Moritz dopo le tre vittorie di Lake Louise, in Canada: oggi l'azzurra centra il 36° podio complessivo in carriera, ritoccando tra le altre statistiche, anche quella del numero totale di top 3 nel circuito maggiore. L'azzurra stacca Piero Gros e va oggi al settimo posto in solitaria nella graduatoria degli italiani più spesso sul podio nella storia e si avvicina al sesto posto: ora è a -3 da Dominik Paris. La bergamasca con il piazzamento odierno totalizza in carriera 14 primi posti, 15 secondi e 7 terzi.

