Schwazer si racconta | “Così sono ripartito | adesso la mia vita è più tranquilla”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Alexha commentato il suo addio all’agonismo in occasione di un incontro pubblico dell’Accademia di Studi Italo-Tedeschi di Merano: “Laè una sola e bisogna lottare per le cose importanti. Questo è il segreto della mia ripartenza. Ora, senza gli obiettivi da sportivo, vivo unamolto più. Ho molto più tempo per la famiglia ed altre cose,soddisfatto“. L’ex marciatore, che si è visto respingere la domanda di sospensione della squalifica dalla Corte federale svizzera, ha poi proseguito: “Da atleta eseguivo, mentreio a dire cosa fare. Da cinque anni mi dedico ad atleti amatori e mi trovo bene. E’ bello poter lavorare con persone che condividono la mia passione e con le quali posso sfruttare la mia esperienza“. SportFace.