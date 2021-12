Schumacher-Hamilton, chi è il migliore? Toto Wolff ha le idee chiare (Di sabato 11 dicembre 2021) Il dualismo, mai nato, Schumacher-Hamilton fa parlare nel paddock della Formula Uno. Due grandi campioni difficili da mettere a paragone per la diversa epoca di attività. I dati sono lì e testimoniano delle verità complicate da certificare, mentre i cuori di tutti gli appassionati (probabilmente) potrebbero pendere sul tedesco. Anche Toto Wolff, team principal della Mercedes, si è espresso su questo paragone eleggendo il migliore in questa sfida tra super campioni del mondo. Schumacher-Hamilton: le parole di Toto Wolff Ecco le parole del team principal della Mercedes rilasciate al quotidiano tedesco Bild: “In quel momento ho pensato che avevamo perso il titolo piloti. Per fortuna non è stato così, ma ho perso un paio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Il dualismo, mai nato,fa parlare nel paddock della Formula Uno. Due grandi campioni difficili da mettere a paragone per la diversa epoca di attività. I dati sono lì e testimoniano delle verità complicate da certificare, mentre i cuori di tutti gli appassionati (probabilmente) potrebbero pendere sul tedesco. Anche, team principal della Mercedes, si è espresso su questo paragone eleggendo ilin questa sfida tra super campioni del mondo.: le parole diEcco le parole del team principal della Mercedes rilasciate al quotidiano tedesco Bild: “In quel momento ho pensato che avevamo perso il titolo piloti. Per fortuna non è stato così, ma ho perso un paio di ...

Advertising

Dado22671696 : #SkyMotori se max fa podio ad Abu Dhabi batterà il record di podi in una singola stagione di Hamilton Vettel e Schumacher che ne pensate? - RaffoSarnataro : @StefanoMufc @RaffaeleMonac14 @Dottor_Strowman Hamilton per me è dietro a Schumacher, Senna, Prost, Lauda, Clark e Fangio. - StefanoMufc : @RaffaeleMonac14 @RaffoSarnataro @Dottor_Strowman Come ancora si paragonino Hamilton e Schumacher è sconcertante. N… - StefanoMufc : @RaffaeleMonac14 @RaffoSarnataro @Dottor_Strowman Con la differenza che Hamilton ne ha vinti 6 contro nessuno. Senz… - alpagliari : È dalla fine del 2020 che dico che Hamilton non supererà i sette mondiali di Schumacher. Quindi domani Lewis Hamilt… -