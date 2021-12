Scarcerato Patrick Zaki: la notizia che ha fatto il giro del mondo (Di sabato 11 dicembre 2021) Egitto: sono le ore 15, in Italia le 14. Finalmente arriva la tanto attesa notizia: Patrick Zaki è stato Scarcerato. Lo studente egiziano dell’università di Bologna era detenuto in carcere dal febbraio 2020 per motivi politici. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e la notizia è stata data dall’Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), l’ong con cui Patrick Zaki collaborava. Ad aspettarlo fuori dal carcere la madre, la sorella e la fidanzata. Le sue prime parole sono state: “tutto bene” e “forza bologna”. La vicenda di Patrick Zaki Patrick Zaki stava frequentando un master in Studi di Genere e delle Donne all’Università di Bologna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Egitto: sono le ore 15, in Italia le 14. Finalmente arriva la tanto attesaè stato. Lo studente egiziano dell’università di Bologna era detenuto in carcere dal febbraio 2020 per motivi politici. Le immagini hannoildele laè stata data dall’Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), l’ong con cuicollaborava. Ad aspettarlo fuori dal carcere la madre, la sorella e la fidanzata. Le sue prime parole sono state: “tutto bene” e “forza bologna”. La vicenda distava frequentando un master in Studi di Genere e delle Donne all’Università di Bologna ...

