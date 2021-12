Scandicci Winter 2021 | il 17 dicembre il concerto di Natale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il programma diprevede per venerdì 17undi. L’evento si terrà presso il Teatro Studio Mila Pieralli, in Via Donizetti 58, a partire dalle ore 21. La serata è organizzata dal Gruppo Amici della Musica di(GAMS) in collaborazione con il Coro di Voci Bianche. Ilruoterà intorno alle opere di Mozart, Sinfonia N°40 K 550, e di Arcangelo Corelli,Grosso op 6 N°8 (fatto per la notte di). Ed Sheeran ed Elton John uniscono le forze in Merry Christmas Programma deldidiLa Sinfonia N°40 K 550 che verrà eseguita al ...