Scacchi, Campionati Italiani 2021: a Pier Luigi Basso gli Assoluti. Elena Sedina vince tra le donne, Edoardo Di Benedetto campione Under 20 (Di domenica 12 dicembre 2021) Si sono conclusi oggi a Chianciano Terme i Campionati Italiani 2021 di Scacchi, nelle categorie Assoluti, femminile e Under 20. Sono dunque noti i tre campioni tricolori per quest’anno, che sono rispettivamente Pier Luigi Basso, Elena Sedina ed Edoardo Di Benedetto. Andiamo a vedere quanto accaduto nell’ultimo turno e le classifiche finali. Assoluti Daniele Genocchio (IM)-Artem Gilevych (IM) 0.5-0.5 – Proprio nel momento in cui il Nero commette una seria imprecisione, dopo 17 mosse, arriva la patta. In questo modo i due giocatori si dividono il posizionamento a quota 4.5 punti. Fabrizio Bellia (IM)-Francesco Sonis (GM) 0.5-0.5 – Finisce con i soli Re ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Si sono conclusi oggi a Chianciano Terme idi, nelle categorie, femminile e20. Sono dunque noti i tre campioni tricolori per quest’anno, che sono rispettivamenteedDi. Andiamo a vedere quanto accaduto nell’ultimo turno e le classifiche finali.Daniele Genocchio (IM)-Artem Gilevych (IM) 0.5-0.5 – Proprio nel momento in cui il Nero commette una seria imprecisione, dopo 17 mosse, arriva la patta. In questo modo i due giocatori si dividono il posizionamento a quota 4.5 punti. Fabrizio Bellia (IM)-Francesco Sonis (GM) 0.5-0.5 – Finisce con i soli Re ...

