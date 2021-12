Sassuolo, Dionisi: «Lazio squadra top. Mercato? Ho parlato col club» (Di sabato 11 dicembre 2021) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida contro la Lazio Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. Lazio – «La Lazio è una grande squadra, Sarri fa parte dei top allenatori. Sarà una partita da giocare. La Lazio verrà qua per batterci e noi faremo lo stesso. A livello individuale hanno qualcosa in più di noi ma a livello collettivo dobbiamo pensare di potercela giocare, anche se siamo sfavoriti sulla carta ma siamo pronti a giocarcela. Non sono solito far tabelle perché poi vengono meno i calcoli fatti prima delle partite, anche perché se le penso tutte e tre insieme le ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Alessio, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida contro laAlessio, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida contro la. Le sue dichiarazioni.– «Laè una grande, Sarri fa parte dei top allenatori. Sarà una partita da giocare. Laverrà qua per batterci e noi faremo lo stesso. A livello individuale hanno qualcosa in più di noi ma a livello collettivo dobbiamo pensare di potercela giocare, anche se siamo sfavoriti sulla carta ma siamo pronti a giocarcela. Non sono solito far tabelle perché poi vengono meno i calcoli fatti prima delle partite, anche perché se le penso tutte e tre insieme le ...

