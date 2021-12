Santini Cycling Wear | si trasferisce a Bergamo la nuova sede dell’azienda

Leggi su lombardiaeconomy

(Di sabato 11 dicembre 2021) Presentato in Confindustriail progetto del nuovo quartier generaledi abbigliamento tecnico per ciclismo Quando nel 1965 il bergamasco Pietrofondava il maglificio che porta il suo nome, di certo non pensava che quell’idea imprenditoriale potesse un giorno conquistare le vette del ciclismo mondiale, ed oggi cherappresenta uno dei brand di riferimento nel mondo della bicicletta, guarda al futuro con un preciso piano di sviluppo. È quanto emerso dalla presentazione presso ladi Confindustrianel Kilometro Rosso dove le sorelle Monica e Paolahanno illustrato alla stampa il progetto di trasferimento dellaaziendale in un nuovo headquarter nel ...