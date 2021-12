Santa Lucia, villaggi natalizi e spettacoli per famiglie: il week-end in provincia (Di sabato 11 dicembre 2021) provincia di Bergamo. È ricco di iniziative il fine-settimana in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spiccano l’arrivo di Santa Lucia in diverse località, villaggi natalizi, la casa bergamasca di Babbo Natale a Gromo, spettacoli per famiglie e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi nella provincia orobica sabato 11 e domenica 12 dicembre. ALZANO LOMBARDO – Santa Lucia con due spettacoli di Pandemonium Teatro CASTIONE DELLA PRESOLANA – Mercatini di Natale a Castione della Presolana CERETE – Il Coro Idica di Clusone riparte con tanti concerti GAVERINA TERME – Nella Valle delle Sorgenti arriva Santa Lucia GROMO – A Gromo riapre la casa bergamasca di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021)di Bergamo. È ricco di iniziative il fine-settimana in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spiccano l’arrivo diin diverse località,, la casa bergamasca di Babbo Natale a Gromo,pere molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi nellaorobica sabato 11 e domenica 12 dicembre. ALZANO LOMBARDO –con duedi Pandemonium Teatro CASTIONE DELLA PRESOLANA – Mercatini di Natale a Castione della Presolana CERETE – Il Coro Idica di Clusone riparte con tanti concerti GAVERINA TERME – Nella Valle delle Sorgenti arrivaGROMO – A Gromo riapre la casa bergamasca di ...

Continua con tanti apprezzamenti da parte del pubblico la rassegna Suoni d'Autore, curata dall'Associazione Luci a Sud e patrocinata dal Comune di Santa Lucia del Mela. Dopo il grande successo del concerto di Nino Buonocore che, accompagnato dall'elegante fisarmonica del Maestro Danilo di Paolonicola, si è esibito domenica scorsa, ancora tanti apprezzamenti continuano ad arrivare.

BOLLICINE, STORIE & SOCIETA Sorsi di luce intrecciano storie di luce con il secondo e doppio appuntamento il 13 dicembre alle 18,00 proprio nel giorno dedicato a Santa Lucia, simbolo di "grazia illuminante" per Dante di cui ...

Iniziative a Fidenza per Santa Lucia - ParmaDaily.it Santa Lucia a Clusone Cari Bambini anche quest'anno Santa Lucia si presenterà a Clusone! Sabato 4 dicembre 2021 alle 16 ritrovo sul sagrato della Chiesa del Paradiso per il lancio dei palloncini con le letterine. A seguire ...

Vicina alle 10mila firme la petizione per far diventare festivo il giorno di Santa Lucia Bergamo. La petizione per rendere Santa Lucia un giorno festivo nella provincia di Bergamo vicina al traguardo delle 10mila firme. In soli quattro giorni la raccolta firme lanciata da un cittadino ...

