San Martino imbiancata, frane e allagamenti a Monreale (Di sabato 11 dicembre 2021) È emergenza maltempo anche a Monreale dove le squadre di Protezione Civile sono a lavoro da questa notte. Si segnalano interventi dell'associazione Overland a Fiumelato e all'interno di un Villino sulla SP 131 a Caculla. Una frana, inoltre, ha interessato via Cretazze che stamattina è stata liberata dai detriti. A Fiumelato si è formato un'enorme

Ultime Notizie dalla rete : San Martino "Anche i premi Nobel rincoglioniscono", per questa frase Luc Montagnier ha querelato Matteo Bassetti Luc Montagnier ha querelato Matteo Bassetti. La notizia è delle ultime ore, ma è riferita a un commento che l'estate scorsa il direttore del reparto di malattie infettive del San Martino avrebbe rivolto al collega, già premio Nobel, oggi discusso per le sue posizioni no vax , in particolare contro i vaccini che combattono il coronavirus.

Giornata della montagna, presentato il report finale "Carovana dei ghiacciai": Alpi sempre più fragili Nel settembre 2020 un fenomeno analogo aveva interessato la parete ovest di Cima Canali, sulle pale di San Martino, mentre qualche mese prima la stessa sorte era toccata alle Torri del Cimerlo. Un ...

San Martino: al via la prima ricerca sul danno associato all'emeralopia o cecità notturna | Liguria Business Journal Bizjournal.it - Liguria Rhodigium, caccia alla conferma Il giro di boa del Girone Ovest del campionato di serie B di basket offre lo scontro al vetrice tra Solmec Rhodigium e Lupe San Martino che si affronteranno domenica, palla a due alle ore 18 al palasp ...

Belen, sui doni di Natale la dedica a De Martino: ritorno di fiamma? Un dettaglio non sfugge Il Natale è vicino e i regali cominciano ad arrivare anche tra i vip. Tra le prime a scartare i doni è stata Elisabetta Franchi che in occasione del suo compleanno ha anticipato ...

