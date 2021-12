San Leucio, convegno AGI. Ugl: “PNRR occasione unica per il rilancio del paese” (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio (Ce) – “Abbiamo un’occasione unica per far funzionare il nostro paese” con queste parole, il Segretario Territoriale della Ugl Caserta Ferdinando Palumbo ha concluso il suo intervento al convegno “L’evoluzione normativa del lavoro pubblico e il rafforzamento della capacità amministrativa: problemi e prospettive” organizzato dall’AGI, l’Associazione Giuslavoristi Italiani e moderato dall’avvocato Francesco Pasquariello, che si è svolto nella storica cornice del Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio. “Fin troppe volte” ha continuato il sindacalista “ci siamo misurati sull’incapacità della classe dirigente e sulla necessità di dover far funzionare la macchina dello stato. Le procedure amministrative necessitano di una velocità e di una ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Ce) – “Abbiamo un’per far funzionare il nostro” con queste parole, il Segretario Territoriale della Ugl Caserta Ferdinando Palumbo ha concluso il suo intervento al“L’evoluzione normativa del lavoro pubblico e il rafforzamento della capacità amministrativa: problemi e prospettive” organizzato dall’AGI, l’Associazione Giuslavoristi Italiani e moderato dall’avvocato Francesco Pasquariello, che si è svolto nella storica cornice del Complesso Monumentale del Belvedere di San. “Fin troppe volte” ha continuato il sindacalista “ci siamo misurati sull’incapacità della classe dirigente e sulla necessità di dover far funzionare la macchina dello stato. Le procedure amministrative necessitano di una velocità e di una ...

